В Аризоне полиция задержала мужчину, повредившего мемориал Чарли Кирка

В Аризоне полиция задержала мужчину, который пытался разрушить стихийный мемориал американского политического активиста Чарли Кирка в штаб-квартире Turning Point в Финиксе. Об этом, ссылаясь на данные полицейского управления Финикса, сообщил телеканал KOLD.

«Сотрудники полиции Финикса были направлены к мужчине, обвиняемому в повреждении общественного мемориала перед штаб-квартирой Turning Point США недалеко от 48-й улицы и Беверли-роуд», — отмечается в публикации.

Злоумышленник был задержан свидетелями. Позднее он был опознан. Им оказался 19-летний Райдер Коррал. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. По данным телеканала, ему будут предъявлены обвинения по нескольким статьям, в числе которых «нанесение ущерба» и «мелкое хулиганство».

О смерти американского активиста Чарли Кирка сообщили 10 сентября 2025 года. Он был убит выстрелом в шею во время своего выступления в Университете долины Юты. Правоохранители задержали 22-летнего Тайлера Робинсона, который подозревается в совершении убийства.

Уточняется, что Кирк был широко известен в кругах американских консерваторов. Стоит упомянуть, что о его смерти сообщил сам президент США Дональд Трамп, а позднее распорядился приспустить флаги. К тому же американский лидер потребовал для убийцы смертной казни.

Убийство же Кирка его вдова объяснила патриотической позицией активиста, проповедованием веры и милосердной любви. По словам Трампа, трагедия стала результатом политики левых радикалов по «демонизации» консерваторов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон помещен в одиночную камеру.

