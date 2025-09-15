На выборах губернатора Калужской области победил Владислав Шапша

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Он переизбирался на второй срок.

Шапша победил на выборах губернатора Калужской области

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Губернатор Калужской области Владислав Шапша побеждает на выборах главы региона. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

Владислав Шапша возглавляет Калужскую область с 2020 года. Он переизбирался на второй срок. Шапша представляет партию «Единая Россия». Согласно данным ЦИК, после обработки 100% протоколов за него проголосовали 72,24% избирателей.

Другие кандидаты не смогли преодолеть порога в 12%. Кроме Шапши на пост губернатора также выдвигались Надежда Ефремова от «Справедливой России — Патриоты — За правду», Николай Яшкин от КПРФ и Степан Опарышев от ЛДПР.

Владиславу Шапше 52 года. Он родился в Обнинске — город на севере Калужской области. Вся карьера действующего губернатора была связана с его родным краем. Профессиональный путь Шапша начал в начале 2000-х. Перед тем как занять должность губернатора, политик был мэром Обнинска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на выборах губернатора Камчатки победу одержал Владимир Солодов.


