Теле-«Оскар»: в США вручили премии «Эмми»

Церемония вручения премии «Эмми» прошла в США

Стали известны лауреаты премии «Эмми», главной телевизионной награды США. Лучшим комедийным сериалом была признана «Киностудия». Причем она победила еще в 12 номинациях, став рекордсменом среди своего жанра.

Одну из наград получил 15- летний Оуэн Купер за роль в сериале «Переходный возраст». Таким образом он стал самым молодым актером обладателем премии «Эмми».

В этом году организаторы церемонии жестко урезали время на благодарственные выступления лауреатов премии. Каждому призеру выделили не более сорока пяти секунд. А за каждую лишнюю секунду — штраф в тысячу долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.