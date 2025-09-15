Город любви: Милославская показала, как проводит отпуск с молодым женихом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Возлюбленные отправились в Париж.

Фото: Стася Милославская с женихом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Милославская выложила совместные фото с молодым женихом

Актриса Стася Милославская вместе с футболистом ЦСКА Егором Ушаковым проводит отпуск в Париже. Пара сделала романтичные снимки у Эйфелевой башни.

Во время прогулки по вечернему городу актриса предстала в спортивном образе. Возлюбленный соответствовал ей — надел светлую толстовку. В одном из кадров Милославская поцеловала Ушакова — именно этот момент спортсмен успел запечатлеть.

В столице Франции пара наслаждается прогулками по живописным улицам, ужинами в ресторанах и посещением достопримечательностей. Кроме того, влюбленные побывали в Диснейленде. Актриса призналась, что ее до слез тронуло вечернее шоу. Стася вспомнила, как впервые побывала в парке в 13 лет.

Фото: Instagram*/milostasii

В мае Ушаков сделал предложение возлюбленной во время концерта Валерия Меладзе в Турции. Футболист вышел на сцену, исполнил песню «Актриса» вместе с певцом и пригласил Милославскую подняться к нему. Стася ответила согласием.

По словам актрисы Анфисы Черных, подруги Милославской, поначалу ее насторожила разница в возрасте пары, которая составляет восемь лет, однако после знакомства она изменила мнение. Черных подчеркнула, что считает Ушакова светлым и добрым человеком, и рада, что у подруги сложился такой союз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

