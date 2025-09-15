«В статусе сингл»: Карина Нигай объявила о расставании с Гореловым

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Об отношениях пары стало известно летом 2024 года.

Почему Карина Нигай рассталась с парнем — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Карина Нигай объявила о расставании с возлюбленным Ильей Горелым

Блогер и стилист Карина Нигай рассталась со своим возлюбленным предпринимателем Ильей Горелым. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

«Я та, кто по-старинке верит в рыцарей на белом коне. Пишут письма от руки, а не посты с помощью GPT. Но… в реальной жизни не все сказки заканчиваются хэппи-эндом», — написала Нигай.

Карина заявила, что теперь официально находится в статусе сингл, но ее это никак не расстраивает и она готова двигаться дальше.

«Продолжаю путь походкой Кэрри Бредшоу… в своих лучших туфлях, с улыбкой и уверенностью, что все только начинается», — размышляет блогер.

К слову, Горелов тоже опубликовал пост на странице в социальной сети. Забавляет тот факт, что он и правда был написан с помощью ChatGPT. Вот такая нынче романтика.

«Мы с Кариной были близки по-настоящему, любили друг друга. Нам не нужно было изображать чувства — они были», — написал Горелов.

Их расставание прошло без скандалов и публичных разбирательств. По словам Горелова, у них с возлюбленной были разные взгляды на жизнь, в частности, на институт брака.

Об отношениях стилиста и предпринимателя стало известно летом 2024 года. А уже в сентябре 2025-го вышло реалити-шоу «Ставка на Любовь», в котором пара решила проверить свои чувства на прочность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Карина Нигай выложила снимок, где позирует в белье с заметно округлившимся животом, и подписала, что уже принимает поздравления.


