Карина Нигай провела всех своей «беременностью»

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 43 0

Блогер Карина Нигай разыграла подписчиков беременным животом

Карина Нигай заставила всех поверить в свою «беременность»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Блогер разыграла подписчиков, опубликовав фото с округлившимся животом.

Популярная блогер Карина Нигай на днях устроила настоящий переполох в соцсетях. Она выложила снимок, где позирует в белье с заметно округлившимся животом, и подписала, что уже принимает поздравления.

Поклонники и коллеги, включая Агату Муцениеце и других известных персон, поспешили выразить свои радость и добрые пожелания. Однако вскоре выяснилось, что фото было вовсе не новым — это всего лишь архивный кадр.

На самом деле блогер отмечала день рождения своего сына, которому исполнилось девять лет.

Вероятно, провокационный пост оказался своеобразным способом поднять активность аудитории — прием, по меркам инфлюенсеров, вполне допустимый, пусть и не всем понятный. Многих, кто искренне обрадовался новости, в итоге такая выходка разочаровала.

Ранее 5-tv.ru сообщил о беременности Дарьи Шишиной. Экс-солиста группы Serebro и певец Иван Чебанов станут родителями во второй раз. Об этом девушка сообщила, опубликовав подтверждающие фото в своих социальных сетях.

Напомним, три года назад Дарья впервые стала мамой. У пары родился сын Максим.

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Карина Нигай провела всех своей «беременностью»

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