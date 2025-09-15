В Новороссийске мужчина зарубил топором жену, ее знакомого и племянницу

Житель Кубани убил топором свою жену, ее товарища и несовершеннолетнюю племянницу. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По предварительной информации, инцидент произошел 10 сентября в Новороссийске. Мужчина находился у себя дома, где у него на почве ревности произошел конфликт с супругой, с которой они находились в процессе развода, и ее знакомым. Кубанец зверски зарубил обоих топором, а после также расправился с племянницей супруги.

После содеянного он спрятал тела в гараже, потом вывез в лес, где закидал их покрышками и поджег. Он также избавился от орудия преступления и вещей жертв.

Родные погибших, не обнаружив их на следующий день дома, немедленно сообщили о случившемся. Правоохранительные органы, прибыв на место преступления, обнаружили в доме следы крови.

Сообщается, что убийцу задержали. По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Свою вину мужчина признал. Также 61-летний гражданин рассказал подробности произошедшего и указал места, где скрыл тела.

