Неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана на юго-востоке Турции

Вооруженная атака произошла в Турции. Неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана на юго-востоке страны. Как пишут местные СМИ, злоумышленник подъехал на машине и внезапно открыл огонь по находившимся в кафе.

Скрываясь с места преступления, мужчина продолжил стрельбу по прохожим. По последним данным, погибли пять человек, несколько получили ранения. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Полиция продолжает его поиски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском городе Сан-Диенго в мечети произошла стрельба. По предварительным данным, в результате случившегося погибли пять человек. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС