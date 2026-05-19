Стресс, укачивание и паника: как подготовить кота к поездке на дачу

Анастасия Федорова

Многие хозяева не проверяют, как животное реагирует на транспорт и смену обстановки.

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

Городской кот перед поездкой на дачу должен пройти осмотр у ветеринара

Поездка на дачу может стать серьезным стрессом для домашнего кота, если заранее не подготовить питомца к смене обстановки и дороге. Об этом в беседе с Life.ru рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

По словам специалиста, перед поездкой животному необходимо пройти все обязательные ветеринарные процедуры — обработку от паразитов, вакцинацию и профилактический осмотр у врача.

Эксперт также посоветовал заранее собрать отдельную аптечку для питомца с учетом его состояния здоровья и возможных хронических заболеваний.

Шеляков отметил, что владельцам стоит заранее проверить, как кот переносит транспорт. Для этого рекомендуется начать с коротких прогулок и непродолжительных поездок на автомобиле.

«Можно два-три часа покататься, например, по городу и посмотреть, как ваш питомец себя ощущает. Потому что устойчивость у всех разная, способность к укачиванию, стресс-чувствительность и так далее», — пояснил ветеринар.

Кроме того, специалист напомнил, что в отдаленных районах может быть сложно быстро получить ветеринарную помощь, поэтому к длительным поездкам следует готовиться особенно внимательно.

Врач добавил, что при сильном стрессе у животных могут использоваться специальные успокаивающие препараты, однако подбирать их должен ветеринар с учетом индивидуальных особенностей питомца.

