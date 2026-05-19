«Путь в трихологический ад»: какие народные средства вредят волосам

Анастасия Федорова
Популярные домашние рецепты могут закончиться проблемами с кожей головы.

Использование масок с луком, горчицей и красным перцем может навредить волосам и коже головы. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказала стилист-технолог и колорист Алия Неврюева.

По словам эксперта, популярные народные рецепты для роста волос не только не дают доказанного эффекта, но и способны вызвать раздражение кожи головы.

«Это путь в трихологический ад, особенно рецепты для роста волос», — заявила специалист.

Колорист отметила, что при сильном выпадении волос необходимо обращаться к трихологу и сдавать анализы, а не экспериментировать с домашними средствами.

Также Неврюева опровергла распространенное мнение о том, что редкое мытье головы помогает волосам дольше оставаться чистыми. По ее словам, накопление кожного сала и остатков укладочных средств создает благоприятную среду для развития грибка и появления перхоти.

Кроме того, эксперт назвала мифом утверждение, что стрижка на растущую луну ускоряет рост волос. Она подчеркнула, что скорость роста зависит от генетики, состояния организма и кровоснабжения кожи головы.

Специалист также посоветовала отказаться от агрессивных начесов, привычки крутить волосы на палец и нанесения духов на окрашенные волосы. По ее словам, спирт в составе парфюма пересушивает волосы и разрушает пигмент.

Отдельно колорист предостерегла от резкой смены прически после расставаний. По мнению Неврюевой, кардинально менять образ стоит только без эмоциональных решений.

