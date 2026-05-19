Число погибших при стрельбе в мечети в Сан-Диего выросло до пяти

Анастасия Антоненко

Стрельба в мечети Сан-Диего: сколько погибших и раненых

Фото: Reuters/Mike Blake

Число погибших в результате вооруженного нападения на исламский центр Сан-Диего в американском штате Калифорния выросло до пяти человек. Об этом сообщило британское информационное агентство Reuters.

Полиция рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти. Уточняется, что погибли трое взрослых мужчин, среди которых — охранник мечети, и двое подростков, предположительно, нападавших. Об этом сообщил начальник полиции города Скотт Уол на экстренном брифинге.

Двое подозреваемых, 17 и 19 лет, были найдены в автомобиле неподалеку от центра. По предварительным данным, они могли покончить с собой после атаки.

По информации телеканала CNN, один из нападавших взял оружие из дома родителей и оставил записку с расистскими высказываниями. Также оскорбления, разжигающие ненависть, были обнаружены на одном из орудий.

В полиции отметили, что расследование произошедшего продолжается, мотивы нападения уточняются.

В ночь с 18 на 19 мая стало известно о гибели двух человек в результате стрельбы в мечети Сан-Диенго. Известно, что один из погибших — охранник. При этом поступала информация, что также погиб как минимум один прихожанин.

