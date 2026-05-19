Невидимые враги эмали: три привычки, которые незаметно разрушают зубы

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 29 0

Многие ритуалы кажутся безобидными, но постепенно приводят к кариесу и трещинам.

Что разрушает зубную эмаль

Фото: www.globallookpress.com/SuperStock

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Барсегян: перекусы и чрезмерная гигиена уничтожают зубную эмаль

Постоянные перекусы, слишком интенсивная чистка зубов и привычка грызть твердые продукты могут привести к разрушению зубной эмали. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказал челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Севак Барсегян.

По словам специалиста, эмаль является самой твердой тканью в организме человека, однако из-за низкой эластичности она остается очень хрупкой и не способна восстанавливаться самостоятельно.

Одной из самых опасных привычек врач назвал частые перекусы. Он объяснил, что после каждого приема углеводов бактерии в полости рта вырабатывают кислоту, а слюне требуется до часа, чтобы нейтрализовать ее действие. При постоянных перекусах эмаль не успевает восстанавливаться, что повышает риск развития кариеса.

Также стоматолог предупредил об опасности чрезмерной гигиены. Использование жестких щеток, сильное давление при чистке зубов и ежедневное применение отбеливающих паст могут привести к истончению эмали и повышенной чувствительности зубов.

Кроме того, врач посоветовал отказаться от привычки разгрызать семечки, лед, косточки и твердые леденцы. По его словам, точечная нагрузка способна вызвать микротрещины и сколы эмали, а в тяжелых случаях — привести к расколу зуба.

Барсегян подчеркнул, что эмаль не восстанавливается, поэтому сохранить здоровье зубов можно только за счет правильного ухода и отказа от вредных привычек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:15
Точное попадание по пункту управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
5:44
Неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана на юго-востоке Турции
5:32
Стресс, укачивание и паника: как подготовить кота к поездке на дачу
5:09
Невидимые враги эмали: три привычки, которые незаметно разрушают зубы
4:47
Число погибших при стрельбе в мечети в Сан-Диего выросло до пяти

Сейчас читают

«Театр породил чудовище»: Меньшиков разгромил нового «Гамлета» в МХТ имени Чехова
Смертельная пыль: как обычная уборка на даче может обернуться трагедией
«Пацаны» идут на бойню: что нужно помнить перед финалом сериала
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео