Невидимые враги эмали: три привычки, которые незаметно разрушают зубы

Стоматолог Барсегян: перекусы и чрезмерная гигиена уничтожают зубную эмаль

Постоянные перекусы, слишком интенсивная чистка зубов и привычка грызть твердые продукты могут привести к разрушению зубной эмали. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказал челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Севак Барсегян.

По словам специалиста, эмаль является самой твердой тканью в организме человека, однако из-за низкой эластичности она остается очень хрупкой и не способна восстанавливаться самостоятельно.

Одной из самых опасных привычек врач назвал частые перекусы. Он объяснил, что после каждого приема углеводов бактерии в полости рта вырабатывают кислоту, а слюне требуется до часа, чтобы нейтрализовать ее действие. При постоянных перекусах эмаль не успевает восстанавливаться, что повышает риск развития кариеса.

Также стоматолог предупредил об опасности чрезмерной гигиены. Использование жестких щеток, сильное давление при чистке зубов и ежедневное применение отбеливающих паст могут привести к истончению эмали и повышенной чувствительности зубов.

Кроме того, врач посоветовал отказаться от привычки разгрызать семечки, лед, косточки и твердые леденцы. По его словам, точечная нагрузка способна вызвать микротрещины и сколы эмали, а в тяжелых случаях — привести к расколу зуба.

Барсегян подчеркнул, что эмаль не восстанавливается, поэтому сохранить здоровье зубов можно только за счет правильного ухода и отказа от вредных привычек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС