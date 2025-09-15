Разработчики ChatGPT нанимают специалистов для создания похожих на людей роботов

Wired: OpenAI нанимает специалистов для создания человекоподобных роботов

Компания OpenAI, подварившая миру нейросеть ChatGPT, усиливает направление робототехники, нанимая исследователей с опытом разработки алгоритмов для управления человекоподобными и другими типами роботов. Об этом сообщил американский журнал Wired со ссылкой на источники.

Как сообщается в публикации, судя по свежим объявлениям о вакансиях, компания формирует команду, которая будет обучать системы с помощью телеуправления и моделирования.

Источники, знакомые с планами OpenAI, отмечают, что речь идет о создании алгоритмов, лучше понимающих физический мир и помогающих роботам выполнять задачи. Несколько назначений последних месяцев подтверждают рост активности: так, в июне к компании присоединился Чэншу Ли из Стэнфорда, занимавшийся разработкой тестов для оценки возможностей человекоподобных роботов, а также еще несколько исследователей из ведущих лабораторий.

Хотя в OpenAI официально не комментируют набор специалистов, объявления о вакансиях раскрывают направление работы. Для одной из ролей требуется опыт телеуправления и работы с симуляторами, которые применяются для обучения роботов в виртуальной физической среде. Другая вакансия предполагает опыт в создании прототипов и массовом производстве роботизированных систем, что может указывать на намерения OpenAI разрабатывать собственные устройства.

Пока неясно, создаст ли OpenAI своих роботов, будет использовать готовое оборудование или сотрудничать с партнерами. Однако в описаниях вакансий подчеркивается: команда сосредоточена на создании «робототехники общего назначения» и стремится приблизить искусственный интеллект к работе в реальных динамичных условиях.

