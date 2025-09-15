Подростки в КНР помочились в кастрюлю с супом и получили многомиллионный штраф

JdN: В КНР подростков оштрафовали на 25 миллионов рублей за мочу в супе

Два китайских 17-летних подростка справили нужду в «хот-пот» — кастрюлю с кипящим бульоном, в которой посетители готовят мясо и овощи прямо за столом, — в одном из ресторанов в КНР. Из-за этого суд Шанхая обязал их выплатить заведению более 255 тысяч евро (на курс 15.09 около 24,9 миллиона рублей. Об этом сообщило издание Jornal de Notícias со ссылкой на портал местные СМИ.

Суд отметил, что подростки «совершили умышленные действия, повлиявшие как на имущество, так и на репутацию заведения, и сознательно допустили распространение видео в интернете». В решении также подчеркивается, что родители «не выполнили свою обязанность по контролю» за детьми.

Сообщается, что штраф будут оплачивать родители нарушителей. Из общей суммы 15,5 тысяч евро (около 1,5 миллиона рублей) пойдут на уборку и замену испорченных материалов, а оставшаяся сумма — на компенсацию ущерба репутации, упущенной выгоды и судебных расходов.

Инцидент произошел в одном из ресторанов популярной китайской сети Haidilao. После того как видео с подростками разошлось в социальных сетях, полиция задержала их. Ресторан изначально требовал возместить ущерб в размере около 2,8 миллиона евро (273 миллионов рублей).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.