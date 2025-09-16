Боди-хоррор по-американски: тело девушки «вросло» в диван в родительском доме

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

В ее желудке нашли наполнитель от мебели и фекалии.

В США в течение 12 лет женщина разлагалась на диване

Фото: 5-tv.ru

Mirror: «вросшее» в диван тело американки нашли в родительском доме

Тело 36-летней Лейси Флетчер было найдено на диване в родительском доме, с которого она не вставала в течение 12 лет. Она лежала в антисанитарных условиях. А во время вскрытия в ее желудке были обнаружены фекалии и наполнитель дивана. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на источники.

Женщина страдала аутизмом и тяжелой формой социальной тревожности, что в итоге сделало ее затворницей. Соседи считали, что она уехала из родного города, чтобы устроить личную жизнь, и не догадывались о происходящем. Вместо того чтобы оказать дочери помощь, Клэй и Шейла Флетчер фактически оставили ее умирать в антисанитарии.

Когда мать семьи 3 января сообщила о смерти Лейси, девушка была мертва уже несколько дней. Коронер округа Юэлл Бикхэм описал увиденное как «ужасное и отвратительное»: в доме стоял невыносимый запах, тело было покрыто личинками, волосы свалялись за годы отсутствия ухода, а кожа местами разложилась до костей. По его словам, это была одна из самых жутких сцен, которые он видел за всю карьеру. Женщина почти что «вросла» в диван.

«Я открыл дверь, вошел в дом, и меня окутала вонь, запах фекалий, мочи, я не мог дышать», — рассказал мужчина.

По данным экспертов, Лейси не вставала с дивана в течение 12 лет и страдала от сильного недоедания — она весила всего 43 килограмма. В ее желудке нашли наполнитель от дивана и фекалии. Причиной смерти стал сепсис на фоне хронических заболеваний, в том числе инфекций костей и длительной неподвижности.

Суд признал супругов Флетчер виновными в халатности и приговорил обоих к 40 годам заключения.

Прокурор округа Уэст-Фелицианы подчеркнул, что «даже с животным люди не обращаются так, как Флетчеры поступили с собственной дочерью».

