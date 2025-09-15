Захарова отметила колоссальный спрос на посещение Китая среди россиян

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Безвизовый режим открывает новый этап контактов.

Что сказала Захарова про безвизовый режим КНР

Фото: Максим Константинов/ТАСС

МИД РФ: спрос на поездки в Китай среди россиян в последние годы колоссален

Посещение Китая пользуется большим спросом у граждан России. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я могу подтвердить, что был колоссальный спрос на посещение Китая в последние годы», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что введение безвизового режима по инициативе Китая знаменует начало нового этапа в отношениях между Москвой и Пекином.

Она также подчеркнула, что безвизовый режим позволяет в первую очередь посещать КНР в туристических целях. При этом он не распространяется на журналистов и представителей других категорий, им виза все также необходима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после введения безвизового режима с Китаем интерес к перелетам и бронированию жилья вырос почти вдвое. По сравнению с осенью 2024 года, популярность поездок в КНР в 2025-м увеличилась минимум на 30%. В «Авиасейлс» уточнили, что число запросов на перелеты в КНР подскочило на 350% относительно среднего уровня за последний месяц.


