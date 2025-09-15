Туристический бум: россияне массово скупают туры и билеты в Китай после введения безвиза

Туристический поток из России в Китай удвоился после отмены визового режима

После введения безвизового режима с Китаем интерес к перелетам и бронированию жилья вырос почти вдвое, сообщили «Известиям» в сервисах по поиску туров. В целом, по сравнению с осенью 2024 года, популярность поездок в КНР в 2025-м увеличилась минимум на 30%. О том, куда чаще всего направляются туристы из России и как изменяется спрос, — в материале «Известий».

Как изменился спрос на билеты

С 15 сентября 2025 года Китай разрешил гражданам РФ находиться в стране без визы до 30 дней. После объявления о нововведении интерес к авиабилетам вырос в 1,9 раза, рассказали «Известиям» в «Яндекс Путешествиях». В «Авиасейлс» уточнили, что число запросов на перелеты в КНР подскочило на 350% относительно среднего уровня за последний месяц.

«В сравнении с тем же временем прошлого года россияне стали покупать билеты в Китай в 1,3 раза чаще. Половина запросов приходится на Москву. Также высокий интерес у жителей Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга», — сообщили в сервисе.

«Продажи авиабилетов в Китай в период с 15 сентября по 31 декабря 2025-го увеличились на 34% относительно 2024 года», — добавили в сервисе «Туту».

«Раньше поездка в Китай казалась диковинкой, но сейчас туда отправляется все больше путешественников. При этом билеты могут быть доступнее, чем в другие страны. Поэтому Китай все чаще выбирают для историко-культурного туризма и пляжного отдыха», — отметил заместитель директора по развитию авиарынка в «Туту» Артем Кузьмин.

По данным «Купибилет», за год интерес к перелетам в Китай вырос в 2,5 раза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Альянсе турагентств России сообщили, что число поисковых запросов увеличилось в два раза, однако количество покупок поднялось только на 30%.

Основным стимулом роста стала отмена виз: больше не требуется оформление бумажных документов, подчеркнул сопредседатель комитета по въездному туризму РСТ Александр Мусихин.

«Это занимало много времени. Кроме того, это дает ощутимую экономию: электронная виза обходится примерно в 50 долларов, а за обычную сбор превышает 150 долларов», — пояснил эксперт.

По словам Мусихина, между Россией и Китаем действует около 150 рейсов в неделю. Окончательные показатели турпотока будут зависеть от расширения маршрутной сети и цен авиакомпаний.

Где и как предпочитают отдыхать туристы

В сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» рассказали, что с 15 сентября по 30 ноября 2025 года спрос на размещение в КНР вырос на 27% по сравнению с прошлым годом — один из самых высоких показателей среди иностранных направлений.

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

В среднем бронируют проживание на четыре ночи, чаще всего в четырехзвездочных отелях.

По данным сервиса, 59% заказов приходится на двух взрослых без детей, каждое четвертое бронирование оформляется одним туристом. На семьи с детьми приходится 7%, а на компании взрослых — 6%.

В «Купибилет» уточнили, что наиболее востребованы перелеты в Пекин и Шанхай. Средняя цена туда-обратно: в Пекин — около 45 тысяч рублей, в Шанхай — около 66 тысяч.

«Китай вошел в топ-3 самых быстрорастущих по спросу направлений в 2024–2025 годах. Отмена визового режима привлечет еще больше новых туристов, в том числе и тех, кто не рассматривал такое путешествие ранее. Мы считаем, что отмена визового режима может привести к увеличению спроса на Китай примерно на 30% от года к году», — сообщили в пресс-службе сервиса.

В «Слетать.ру» добавили, что спрос на туры в Китай осенью увеличился на 73% по сравнению с прошлым годом. Средний чек вырос почти на 14% и достиг 166,6 тысяч рублей.

Тур на остров Хайнань для двоих на семь ночей в первой половине октября с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками стартует от 109 тысяч рублей, а в пятизвездочном — от 120,7 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Поездка в Пекин на двоих с завтраками в отеле 4* стоит в среднем 125,3 тысяч, а в 5* — 150,6 тысяч рублей. В Шанхай — от 127,7 до 146 тысяч рублей.

По данным сервиса, бронирования с 1 по 10 сентября с заселением в течение всего 2025 года на 51% выше, чем аналогичные показатели в конце августа.

«Яндекс Путешествия» уточнили, что за десять дней после объявления безвизового режима количество броней отелей в КНР с 15 сентября увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом. Наиболее популярные города — Шанхай, Пекин, Санья, Гуанчжоу и Гонконг.

Фото: Luo Yunfei/China News Service/VC/ТАСС

По информации «Туту», спрос на жилье в Китае в период с 15 сентября по 31 декабря 2025-го вырос вдвое относительно аналогичного времени 2024 года.

Как адаптируются под выросший спрос на Китай туроператоры

В «Слетать.ру» отметили, что отмена виз снизила расходы и сделала планирование поездок удобнее. Теперь можно сочетать отдых на Хайнане с экскурсиями по Пекину и Шанхаю, рассказала «Известиям» руководитель международных проектов компании и директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

«Ранее визовые формальности ограничивали гибкость путешествий и делали комбинированные туры менее доступными для туристов. В ближайших планах разработка и продвижение комплексных программ, позволяющих за одну поездку увидеть разные уголки страны», — подчеркнула она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин напомнил, что раньше такие маршруты были доступны только в рамках безвизовых групповых поездок. По прогнозам союза, рост поездок в материковый Китай достигнет 25% в год.

«Спрос вырастет благодаря широкой сети маршрутов и возможностям прямых и транзитных перелетов», — сказал он.

По его словам, удачное географическое положение КНР также способствует путешествиям в Юго-Восточную Азию.

Вице-президент АТОР и глава Space Travel Артур Мурадян добавил, что рост продаж билетов в Китай начался еще до объявления о безвизе.

«За первое полугодие 2025 года прирост составил 30–40%. Мы уверены, что динамика сохранится», — заявил он. Уже анонсировано расширение полетных программ китайскими авиакомпаниями.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Россия, в свою очередь, готовит встречные меры, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на форуме «Отдых».

«К 2030 году перед Россией стоит задача увеличить поток иностранных туристов в страну до 16 миллионов в год. Число китайских путешественников среди них, по прогнозам Минэкономразвития РФ, к этому времени должно составить 5,7 миллиона человек», — отметил он.

По его словам, российским регионам предстоит оценить готовность инфраструктуры к возросшему туристическому потоку из Китая.