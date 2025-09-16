Учителя математики задержали при заселении в отель со школьницей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Оказалось он уже был судим за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Учителя задержали при заселении в отель со школьницей

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Mirror: Учителя математики задержали при заселении в отель со школьницей

Валид Насир, 26-летний учитель математики, пожизненно лишился права преподавать после громкого скандала. Он был арестован в британском отеле, когда попытался заселиться вместе с 16-летней школьницей и запросил номер с двуспальной кроватью. Об этом сообщило издание Mirror.

«Сотрудники отеля мгновенно поняли, что ситуация подозрительная, и вызвали полицию. Это предотвратило дальнейшие преступления», — отметили правоохранители.

Следствие установило, что Насир на протяжении некоторого времени вступал в сексуальные отношения с ученицей за пределами школы. Откровенные переписки стали доказательством его вины.

Сначала мужчина отрицал причастность к делу и просил знакомого дать ложные показания. Затем он признался, что в ноябре прошлого года совершил три эпизода сексуальных контактов с использованием служебного положения. Оказалось, что тогда Насир избежал тюремного заключения: суд назначил девять месяцев условно с двухлетним испытательным сроком. Его имя внесли в реестр сексуальных преступников.

На этот раз Агентство по регулированию преподавательской деятельности провело слушания по его делу. Члены организации сочли поведение учителя «хищническим», «эксплуататорским» и приравняли его к «грубому злоупотреблению доверием», наложив пожизненный запрет на преподавательскую деятельность.

