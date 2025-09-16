Учителя математики задержали при заселении в отель со школьницей
Оказалось он уже был судим за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Mirror: Учителя математики задержали при заселении в отель со школьницей
Валид Насир, 26-летний учитель математики, пожизненно лишился права преподавать после громкого скандала. Он был арестован в британском отеле, когда попытался заселиться вместе с 16-летней школьницей и запросил номер с двуспальной кроватью. Об этом сообщило издание Mirror.
«Сотрудники отеля мгновенно поняли, что ситуация подозрительная, и вызвали полицию. Это предотвратило дальнейшие преступления», — отметили правоохранители.
Следствие установило, что Насир на протяжении некоторого времени вступал в сексуальные отношения с ученицей за пределами школы. Откровенные переписки стали доказательством его вины.
Сначала мужчина отрицал причастность к делу и просил знакомого дать ложные показания. Затем он признался, что в ноябре прошлого года совершил три эпизода сексуальных контактов с использованием служебного положения. Оказалось, что тогда Насир избежал тюремного заключения: суд назначил девять месяцев условно с двухлетним испытательным сроком. Его имя внесли в реестр сексуальных преступников.
На этот раз Агентство по регулированию преподавательской деятельности провело слушания по его делу. Члены организации сочли поведение учителя «хищническим», «эксплуататорским» и приравняли его к «грубому злоупотреблению доверием», наложив пожизненный запрет на преподавательскую деятельность.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
53%
Нашли ошибку?