В Ярославской области опрокинулся экскурсионный автобус

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 47 0

Пострадали 12 человек, в том числе двое детей.

В Ярославской области опрокинулся экскурсионный автобус

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Экскурсионный автобус опрокинулся в Угличском округе Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в канале в мессенджере МАКС.

ДТП произошло в районе деревни Сверчково. По предварительной информации, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей.

В результате аварии травмы получили 12 пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Погибших нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По информации губернатора, разлива топлива после происшествия не зафиксировано. Движение на участке дороги также не ограничивалось.

«Причины ДТП устанавливаются. Держим ситуацию на контроле. Пострадавшим окажем необходимую помощь», — написал Евраев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Федор Кудряшов оказался участником дорожной аварии в Москве. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте. Кудряшов ехал на мотоцикле и столкнулся с автомобилем скорой помощи. В результате ДТП футболист травмировал левое предплечье и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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