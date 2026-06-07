«Сказать особо нечего»: Янковский и Пожарская стали родителями во второй раз

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз. У пары родился сын. Об этом супруги сообщили в социальных сетях.

текст. Instagram*/ dianapozharskaya

Ребенок появился на свет 4 июня и получил имя Давид.

Диана Пожарская опубликовала кадры из роддома. Она отметила, что рождение ребенка стало радостным событием.

«В принципе сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D», — написала актриса.

Пожарская также поблагодарила медицинский персонал роддома, отметив профессионализм специалистов и комфортные условия.

Для пары это уже второй общий ребенок. В 2021 году у Янковского и Пожарской родился сын Олег, которого назвали в честь прадеда — известного актера Олега Янковского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья Тарасова признались, что не хотят музыкального будущего для своего сына.

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