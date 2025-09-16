В Москве стартовал Фестиваль китайской культуры

Фестиваль китайской культуры стартовал сегодня в Москве. Одна из визитных карточек КНР — это боевое искусство Кунг-Фу, которое в виде театральной постановки покажет команда мастеров. Их отбирал лично китайский и американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и постановщик трюков Джеки Чан.

«Джеки Чан для нас не просто старший товарищ и мастер, он для нас как родственник, потому что показал нам, что значит быть настоящим человеком», — сказал артист труппы «Лун Юнь» Су Сяо Пхан.

Постановка состоит из пяти действий и рассказывает об истории этого вида китайской борьбы.

