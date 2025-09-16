Схватил за бочок: в Индии волк растерзял пятилетнюю девочку во время семейного ужина

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Зверь утащил ребенка в лес.

В Индии волк убил пятилетнюю девочку

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

в Индии волк убил пятилетнюю девочку во время семейного ужина

В индийском штате Уттар Прадеш волк напал на пятилетнюю девочку в деревне Парагпурва, сообщило издание Times of India со ссылкой на местные власти.

По данным очевидцев, трагедия произошла вечером, когда семья ужинала на улице. Мать ребенка ненадолго зашла в дом за мобильным телефоном, и в этот момент хищник атаковал девочку и утащил ее в сторону леса.

Отец и дядя пострадавшей попытались спасти ребенка и бросились в погоню, однако в темноте не смогли догнать животное. На следующее утро тело девочки с многочисленными повреждениями было найдено на поле примерно в 800 метрах от дома.

Представитель лесного департамента Рам Сингх Ядав сообщил журналистам, что предварительное расследование подтверждает нападение дикого животного. По его словам, в районе усилено патрулирование и установлены специальные клетки для поимки хищника.

Подобные происшествия с дикими животными фиксируются не только в Индии. Так, ранее стало известно о медведе, который регулярно наведывается на кладбище в Златоусте Челябинской области. По словам местных зоозащитников, зверь не боится людей и питается останками из раскопанных могил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:40
Волочкова негодует, а вся страна танцует: как «ленивый» балет Булановой стал ее золотой жилой
9:30
Схватил за бочок: в Индии волк растерзял пятилетнюю девочку во время семейного ужина
9:22
Восемь человек погибли в результате атаки Израиля на Газу
9:16
А отпускные? В Японии управляющий с ножом набросился на увольняющихся сотрудниц
9:08
Трамп подал иск против The New York Times на 15 миллиардов долларов за клевету
9:04
Спасет или подведет? Можно ли доверять готовым наборам автомобильных аптечек

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео