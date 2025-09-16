«Его предупреждали об импотенции»: у принца Гарри и Меган Маркл интимная проблема

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 66 0

Волосы на голове оказались для него важнее секса с женой.

У принца Гарри и Меган Маркл нет секса

Фото: www.globallookpress.com/Ethan Cairns

У принца Гарри и Меган Маркл нет секса из-за импотенции

Принц Гарри активно борется с облысением с помощью гормональных препаратов. Как сообщает RadarOnline, использование этих средств может вызвать импотенцию. Герцог Сассекский подобных последствий не боится, поскольку их супружеские отношения с Меган Маркл лишены сексуальной стороны.

«Его предупреждали об импотенции, но он чувствует, что это не имеет большого значения. Близкие люди знают, что интимная близость больше не является частью его брака», — рассказал собеседник издания.

Источники отмечают, что для Гарри выпадение волос стало куда более важной проблемой, чем сексуальная жизнь. Он озабочен своим внешним видом и старается сохранить волосы любыми средствами.

«Он знает о рисках, но отчаянно хочет не остаться полностью лысым, как принц Уильям. В прошлом Гарри высмеивал лысину своего брата — даже в своих мемуарах. Но теперь его собственная „корона“ сильно редеет, и это подрывает его уверенность в себе», — пояснил инсайдер.

Друзья принца шутят, что Гарри играет своей мужественностью ради тщеславия. Впрочем, для самого герцога это далеко не шутка: на фоне натянутых отношений с семьей и других проблем волосы — последнее, чего он хочет лишиться, поэтому он готов идти на любые меры, чтобы их сохранить.

