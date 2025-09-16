Гоша вернется? Гаврилов рассказал о будущем своего персонажа в «Универе»

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Звезда сериала постоянно поддерживает контакт с авторами проекта.

Вернется ли Года Рудковский в сериал Универ

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Алексей Гаврилов намекнул на возможное возвращение Гоши в «Универ»

Актер Алексей Гаврилов намекнул, что его персонаж Гоша Рудковский может вернуться в новый «Универ». В беседе с «Москва 24» актер рассказал, каким он видит возможное будущее героя.

«Хорошо бы поставить вишенку на торте и неожиданно вернуть моего персонажа в один из следующих блоков», — отметил артист.

По словам Гаврилова, создатели сериала выстраивают стратегию постепенно: сначала вернули Кузю, затем — Аллочку, и такие возвращения могут продолжиться. Сам актер поддерживает контакт с продюсерами и авторами проекта и терпеливо ждет своего часа.

Говоря о том, каким может стать его герой, Гаврилов предположил несколько вариантов развития событий. По его словам, Гоша мог бы вернуться «просветленным» после жизни на Бали, обладая новыми знаниями или даже мистическими способностями. Другой сценарий — напротив, его персонаж мог бы окончательно уйти в разгульную жизнь и стать еще большим авантюристом. Также актер допускает, что Гоша мог бы превратиться в айти-предпринимателя.

«Совершенно некий такой Паша Дуров (создатель Telegram-канала. — Прим.ред). Только в лице Гоши Рудковского», — подчеркнул Гаврилов.

