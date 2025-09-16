Пять человек утонули: вездеход с пассажирами упал в озеро в Забайкалье
Авария произошла в труднодоступном месте Каларского округа.
Фото: ВКонтакте/Вездеход Сибирь/club221646667
В Забайкальском крае вездеход с пассажирами упал в озеро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Каларского округа и региональное следственное управление СК России.
«В Каларском округе Забайкальского края, в 15 километрах от поселка Чина, при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход, принадлежащий одному из обществ с ограниченной ответственностью. В результате инцидента погибли пять человек — работники предприятия», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что всего в транспортном средстве находилось девять геологов. Четверым из них удалось спастись. Трагедия произошла в труднодоступной местности.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек». Кроме того, расследование находится на контроле у прокуратуры.
