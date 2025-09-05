В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет, погиб один человек

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 44 0

Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате крушения самолета в Московской области погиб пилот

Легкомоторный самолет разбился вблизи деревни Ильясово под Луховицами Московской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, речь идет о самолете марки «Авиатика». В результате крушения воздушного судна погиб пилот.

«На место выдвинулись экстренные службы», — отмечает источник.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что МЧС России направило в Афганистан самолет с гуманитарным грузом для помощи пострадавшим в результате землетрясения. Отправка первой партии продуктов питания была осуществлена по поручению Президента РФ Владимира Путина и распоряжению Правительства России. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.30
0.45 94.78
0.53
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

18:37
Деньги кончились: Европа больше не способна помогать Украине
18:24
Сын экс-главы Мордовии отправился в колонию на семь лет за взятку
18:15
Отреставрированный Северный речной вокзал посетили более 12 миллионов человек
18:02
Плакать поздно: Тарасова в суде умоляла не сажать ее за решетку
17:50
Все в панике: западная пресса отреагировала на слова Путина о НАТО на Украине
17:45
В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет, погиб один человек

Сейчас читают

Россия поставила куриные яйца в США
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025