Мигранты в Приамурье незаконно добыли 17 килограммов золота

Правоохранители в Амурской области задержали 27 мигрантов, которые занимались добычей золота без разрешительных документов. У них изъяли около 17 килограммов драгоценного металла в виде слитков и россыпи общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

«На берегу реки Бысса полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали иностранцев и изъяли находившиеся при них золотые слитки и россыпь общей массой порядка 17 килограммов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мигрантов пригласили на работу через подрядные организации из Забайкальского края, однако фактически они трудились в Приамурье.

Задержанных иностранных граждан поместили в центр временного содержания, на них составлены протоколы по административным статьям, предусматривающим штрафы и депортацию.

На данный момент 19 мигрантов уже высланы из страны, семеро ожидают выдворения, а еще один заключен под стражу. По факту незаконного хранения драгоценных металлов возбуждено уголовное дело.

