Умер заслуженный тренер России Леонид Михно

Он также был бывшим вице-президентом Федерации хоккея РФ.

Бывший вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и заслуженный тренер РФ Леонид Владимирович Михно скончался на 79-м году жизни. Причины смерти не уточняются. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Леонида Владимировича», — говорится в сообщении.

Леонид Михно также был заслуженным работником физической культуры и спорта, доктором педагогических наук и профессором. Он активно занимался развитием спорта с 1980-х годов, создав Ассоциацию ветеранов хоккея и клуб «Тройка».

Михно успел поработать на должностях генерального директора ЗАО «СКА-Хоккей», президента Северо-Западной межрегиональной федерации хоккея и генерального менеджера сборных команд России.

Он возглавлял кафедру теории и методики хоккея в НГУ имени П. Ф. Лесгафта, был директором Высшей школы тренеров по хоккею имени Н. Г. Пучкова и директором Академии хоккея. Под его руководством подготовлено множество известных спортсменов и тренеров клубов КХЛ.

