Ожирение и развитие рака: диетолог рассказала о вреде фруктозы

Диетолог Чехонина: фруктоза способствует развитию рака и ожирения

Замена натурального сахара фруктозой не является безопасным способом. Добавление такого углевода может вызвать признаки метаболического синдрома. Об этом рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина в беседе с aif.ru.

Специалист отметила, что фруктоза способствует развитию рака, деменции и ожирения. Углевод запускает процесс накопления жира, при котором падает уровень клеточной энергии. Результатом станет повышение риска избыточной массы тела, инсулинорезистентности и метаболического синдрома.

По информации ученых из Принстонского университета, если человек ест много сладкого, в организме часть глюкозы может превращаться во фруктозу. Поэтому остается риск накопления жира и нарушения метаболизма.

По словам врача-диетолога, в США часто можно встретить продукты с фруктозой. Например, сиропы, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия, батончики.

«Безусловно, их частое употребление может приводить к избытку фруктозы. А отсюда и ожирение, и подагра, и жировая болезнь печени, и повышенный уровень холестерина в крови. И да, действительно, западные же исследования с участием жителей западных стран это и подтверждают», — добавила научный сотрудник.

Во избежание проблем специалист рекомендует здоровому человеку в сутки употреблять не более 30 грамм общего сахара, включая фруктозу. Однако это не относится к натуральным источникам углевода, поскольку в них присутствуют пищевые волокна, которые помогают замедлять усвоение глюкозы. Врач отметила, что для фруктов и овощей существуют другие нормы. Россиянам рекомендуют съедать не менее 400 грамм в день.

