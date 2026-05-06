Пять человек погибли в результате удара беспилотников ВСУ по Джанкою
На месте происшествия работают экстренные и профильные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Джанкое в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины погибли пять человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли», — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку родственникам жертв.
На месте происшествия продолжают работать профильные службы, уточняются обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на Чувашскую Республику погибли два человека. Соответствующую информацию в официальном заявлении распространил глава региона Олег Николаев.
Помимо погибших, травмы и ранения различной степени тяжести получили 34 человека. Среди пострадавших также числится один несовершеннолетний.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 5 мая
- В Брянской области при обстреле ВСУ пострадали пять человек
- 5 мая
- Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 34 человек
- 5 мая
- Глава Чувашии сообщил о погибших при массированной атаке дронов
- 5 мая
- ВСУ атаковали Чувашию крылатыми ракетами и дронами: СК возбудил дело о теракте
- 5 мая
- В СК сообщили о погибших и пострадавших при атаке ВСУ в Чувашии
- 5 мая
- Ракетная опасность: в Чувашии могут ввести режим ЧС после атак ВСУ
- 4 мая
- Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
- 4 мая
- В Брянской области при атаке дрона ВСУ на предприятие пострадал мирный житель
- 3 мая
- Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
- 3 мая
- В Смоленской области в результате атаки дронов ВСУ пострадали три человека
Читайте также
59%
Нашли ошибку?