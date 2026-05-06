Пять человек погибли в результате удара беспилотников ВСУ по Джанкою

В Джанкое в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины погибли пять человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку родственникам жертв.

На месте происшествия продолжают работать профильные службы, уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на Чувашскую Республику погибли два человека. Соответствующую информацию в официальном заявлении распространил глава региона Олег Николаев.

Помимо погибших, травмы и ранения различной степени тяжести получили 34 человека. Среди пострадавших также числится один несовершеннолетний.

