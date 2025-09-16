«Очень плохо»: Вася Бандит рассказал о своем самочувствии после суда

Криминальный авторитет Вася Бандит остался доволен решением суда

Криминальный авторитет Игорь Кокунов, известный как Вася Бандит, заявил, что доволен приговором. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Доволен, да», — ответил Кокунов на вопрос журналиста о решении суда.

На уточнение, чем он намерен заниматься, находясь под стражей, авторитет ответил уклончиво: «Чем-нибудь буду».

Во время интервью он также пожаловался на плохое самочувствие.

«Очень плохо», — кратко ответил Бандит.

В беседе всплыла и необычная деталь биографии Кокунова. Отвечая на вопрос о том, каких животных он разводил, кроме тигрят, Кокунов сказал: «Легче спросить, кого не было».

По его словам, у него были «крокодилы и страусы», при этом за животными помогали ухаживать другие люди.

Московский областной суд признал Кокунова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима, а также к штрафу в размере одного миллиона рублей. Прокурор настаивал на десяти годах заключения, но суд ограничился более мягким наказанием.

Максимальное наказание по статье 210.1 УК РФ за аналогичное преступление составляет до 15 лет лишения свободы, штраф до пяти миллионов рублей и ограничение свободы до двух лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что летом 2025 года Кокунов перенес инсульт и был госпитализирован. Несмотря на хронические заболевания — ишемию мозга, проблемы с сосудами ног и почками — его вернули в СИЗО.

В июле состояние резко ухудшилось: криминального авторитета доставили в реанимацию одной из московских клиник, однако уже через день он снова был этапирован обратно.

