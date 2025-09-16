Колония особого режима: на сколько посадили криминального авторитета Васю Бандита

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

Его задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии в 2022 году. Сегодня состоялся решающий суд.

Вася Бандит приговорен к восьми годам колонии особого режима

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Суд приговорил Васю Бандита к восьми годам колонии особого режима

Московский областной суд приговорил криминального авторитета Игоря Кокунова, более известного как Вася Бандит, к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Кроме срока, суд назначил штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Прокурор настаивал на десяти годах заключения, однако суд назначил более мягкое наказание.

Известно, что летом 2025 года Кокунов перенес инсульт и был госпитализирован. Несмотря на хронические заболевания — ишемию мозга, проблемы с сосудами ног и почками — его вернули в СИЗО. В июле состояние резко ухудшилось: криминального авторитета доставили в реанимацию одной из московских клиник, но уже через день снова этапировали обратно.

Личность Кокунова в криминальной среде считается легендарной. Первый срок он получил в 15 лет за кражу, позже — по более тяжким статьям. При этом «вор в законе» любил роскошь, а его дом не раз навещали следователи в сопровождении спецназа.

В 2022 году Кокунова задержали, однако он сумел сбежать из-под домашнего ареста и уехать в Европу. Спустя два года, при попытке нелегально пересечь границу между Черногорией и Албанией, его задержали и экстрадировали в Россию.

