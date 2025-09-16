Басков, Лепс и Долина выступят для раненых бойцов СВО

Народные артисты России Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, а также заслуженный артист Денис Майданов, группа «Земляне», певица Ирина Дубцова и другие исполнители выступят для раненых бойцов специальной военной операции (СВО) в рамках акции «Песни и кино — нашим героям». Об этом на пресс-конференции сообщил создатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Его слова передает ТАСС.

Киселев отметил, что артисты приезжают на такие благотворительные концерты за свой счет. При этом они жертвуют временем для организации сольных концертов и доставляют большое количество гуманитарной помощи.

Концерты пройдут в различных регионах России и будут адресованы не только военнослужащим, но и сотрудникам МВД, ФСБ, Росгвардии, а также всем, кто находится в госпиталях и военно-медицинских учреждениях.

Идейным вдохновителем акции стала певица Елена Север, которая отметила важность поддержки защитников и укрепления их духа.

Помимо концертов, для бойцов будут показаны документальные фильмы об участниках спецоперации. Выступления проходят при поддержке Министерства обороны, МВД, ФСБ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества.

