Британец отказался от лечения из-за самоубийства возлюбленной и умер

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Причиной всему стал ошибочный арест.

История ошибочного ареста и самоубийства в Британии

Фото: www.globallookpress.com/Chris Neill

Daily Mail: Британец отказался от лечения из-за самоубийства возлюбленной и умер

Британец Крейг Джексон, которому в 2017 году пересадили почку его отца, скончался, отказавшись от дальнейшего лечения диализом. Он не смог жить без своей возлюбленной Черри Тернер. Она закончила жизнь самоубийством после того, как полиция ворвалась в их дом и арестовала Крейга. О деталях дела сообщает издание Daily Mail.

Арест произошел еще в 2022 году. Тогда Крейга по ошибке приняли за подозреваемого, который предположительно совершил преступление с применением огнестрельного оружия и являлся тезкой мужчины. Потребовалось два месяца для того, чтобы правоохранительные органы обнаружили, что они «взяли» не того.

После ареста у Черри Тернер развилось тревожное расстройство, которое и послужило причиной ее самоубийства спустя семь месяцев после ошибочного ареста. В этом году, прожив несколько лет без возлюбленной, Крейг отказался от дальнейшего лечения и скончался.

«Мой сын просто решил отказаться от лечения, необходимого после трансплантации почки. Если бы Черри была жива сегодня, Крейг был бы жив. Я умоляла, и умоляла, и умоляла его лечиться. Я переехала к нему домой, чтобы присматривать за ним. Он сказал: «Мама, я люблю тебя, но я не могу жить без Черри», — поделилась мать Крейга.

Как рассказывают родственники умершей пары, вместе Крейг и Черри были с 13 лет.

