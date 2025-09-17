Фейковые лайки: аудиторию Зеленского в соцсетях составляют боты

Анализ подписчиков опроса главы киевского режима показал, что основная активность исходит от аккаунтов с азиатскими именами.

Фото, видео: SERGEY DOLZHENKO/ТАСС; 5-tv.ru

Аудиторию Владимира Зеленского в соцсетях составляют боты

Ощутимый удар по главе киевского режима Владимиру Зеленскому нанесли сами украинцы. После того как в одной из социальных сетей, где его аудитория три с половиной миллиона человек, он разместил опрос о том, что 65% граждан страны хотят продолжать воевать с Россией.

Подписчики решили посмотреть, а кто же лайкает такие публикации. Результат оказался не просто неожиданным, даже и позорным. Массово ставят отметки «нравится» пользователи с азиатскими именами, скорее всего, из Вьетнама. Их ники написаны иероглифами или странной транслитерацией, а это означает, что основная аудитория Зеленского — это боты.

Хотя что можно ожидать от пиарщиков Зеленского, если главный редактор провластного журнала хвастается, публикуя вот такую обложку нового номера. То есть он причислил к лику святых Зеленского, главу Офиса президента Андрея Ермака и главного пропагандиста режима Владимира Литвина.

