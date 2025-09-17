ЦАХАЛ: на установление контроля над Газой понадобятся месяцы
Еще больше времени понадобится на «зачистку».
Фото, видео: Reuters/Hatem Khaled; 5-tv.ru
Военная операция Израиля в секторе Газа может затянуться надолго.
Как заявил представитель ЦАХАЛ, месяцы могут уйти только на то, чтобы установить контроль над анклавом. И еще больше — на то, чтобы его «полностью зачистить».
Судя по всему, в Тель-Авиве решили окончательно отказаться от переговоров. На это указывают и заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Например, он попытался оправдать удар по посреднику в переговорах Израиля с ХАМАС — Катару. И даже отметил, что еврейское государство изначально не считало Доху нейтральной.
Более того, Нетаньяху призвал граждан готовиться к международной изоляции и полагаться на собственные силы в военной отрасли.
Агрессию Израиля осудили и в ООН. Генсек Антониу Гутерриш заявил, что еврейское государство, по сути, отказывается от переговоров и вместо этого решило полностью уничтожить сектор Газа.
