Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с юбилеем

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 11 0

Президент РФ выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Моди с юбилеем

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием. Глава РФ выразил высокую оценку отношениям с ним, подчеркивая важность дружеских связей между странами.

В телеграмме, адресованной Моди, Путин отметил, что ценит «добрые, товарищеские отношения» и пожелал индийскому лидеру «доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов». Президент России также подчеркнул, что Моди заслужил уважение своих соотечественников и стал авторитетной фигурой на международной арене.

Путин уверен, что Россия продолжит диалог и совместную работу с Индией по актуальным вопросам, — эти слова прозвучали на фоне саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Китае.

Последний визит Моди в Москву состоялся в июле 2024 года, когда лидеры двух стран обсуждали ключевые вопросы сотрудничества. Премьер-министр Индии занимает свой пост с мая 2014 года и продолжает активно развивать международные связи своей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что спасатели на вертолете были направлены к затонувшему в Забайкалье вездеходу.

