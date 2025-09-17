Спасатели на вертолете были направлены к затонувшему в Забайкалье вездеходу

Сотрудники МЧС вылетели на вертолете к месту падения вездехода в озеро в Забайкалье. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолете в Каларский муниципальный округ», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в салоне гусеничного вездехода находилось девять геологов. Известно о четырех выживших, которые смогли самостоятельно выбраться из тонущего транспорта. Судьба еще пятерых человек неизвестна.

Авария произошла 15 сентября. Однако обратиться за помощью пострадавшие смогли лишь на следующий день.

По одной из версий, причиной случившегося стали отказавшие тормоза вездехода. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек». Ведется расследование.

