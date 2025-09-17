Патрушев: в РФ создана одна из лучших в мире практик в сфере агропромышленного комплекса

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

На развитие и улучшение ветеринарного благополучия Правительство России направляет широкий спектр мер господдержки.

Как развивается агропромышленность в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Одна из лучших в мире практик надзорной деятельности в сфере агропромышленного комплекса создана в России. Об этом на совещании, где рассматривались вопросы эпизоотического благополучия в отрасли животноводства, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Как отметил заместитель председателя Правительства РФ, законодательная часть совершенствуется на площадке постоянно действующей противоэпизоотической комиссии кабмина.

В настоящее время на территории РФ переиздан план ветеринарной безопасности, предусматривающий порядок действий для профилактики на предприятиях, а также в случае возникновения болезней животных. Уточнялось, что такой подход уже принес первые результаты. Так, на крупных промышленных предприятиях проводятся все необходимые профилактические мероприятия в соответствии с требованиями ветеринарной безопасности.

Для улучшения ветеринарного благополучия развивается федеральный нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В его рамках планируют создать крепкую базу для обеспечения животноводства эффективными отечественными ветпрепаратами.

«На закупку вакцин и средств диагностики в 2025 году Правительство направило регионам 4,2 миллиарда рублей. Финансирование данного направления планомерно растет, и совокупно за пять лет выделено уже свыше 17 миллиардов рублей. Приоритетной задачей остается системное наращивание эффективности деятельности Госветслужб», — пояснил вице-премьер.

При этом во время совещания его участники обсудили важную составляющую эпизоотического благополучия — учет поголовья. С 1 сентября ему в обязательном порядке подлежат и новые виды сельскохозяйственных животных, такие как пчелы, олени, верблюды, пушные звери и кролики.

Дмитрий Патрушев ранее рассказывал, что аграрии собрали уже почти 105 миллионов тонн зерна.

Патрушев: в РФ создана одна из лучших в мире практик в сфере агропромышленного комплекса
