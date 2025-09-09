Патрушев: аграрии собрали уже почти 105 миллионов тонн зерна

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное текущему ходу уборочной кампании в стране. В нем также приняли участие министр сельского хозяйства Оксана Лут, руководители регионов и представители бизнес-сообщества.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ, в этом году наблюдается общий рост урожайности сельскохозяйственных культур, чему способствовали различные агротехнологические мероприятия, такие как внесение минеральных удобрений, использование качественных семян и соблюдение севооборота.

Патрушев отметил, что на прошлой неделе был преодолен рубеж в 100 миллионов тонн собранного зерна, а на текущий момент аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн. Урожайность значительно превышает показатели прошлого года, и прогнозируемый сбор в 135 миллионов тонн зерна остается актуальным.

«Ожидаются достойные — на уровне или выше 2024 года — объемы подсолнечника, сахарной свеклы, а также овощей и картофеля в организованном секторе», — заявил Патрушев.

Патрушев добавил, что в половине субъектов страны начался сев озимых культур, который проведен уже на четырех миллионах гектаров из запланированных 20 миллионов гектаров.

Государство оказывает аграриям всестороннюю поддержку через льготные кредиты и субсидии на закупку семян, удобрений и топлива. В этом году правительство России выделило более 105 миллиардов рублей на эти цели, а также впервые направило свыше 18 миллиардов рублей на субсидирование льготных краткосрочных кредитов для проведения сезонных полевых работ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.