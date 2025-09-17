«Этери выведет Аделию»: Тарасова о приезде Тутберидзе на олимпийский отбор

Тарасова высказалась о приезде Тутберидзе на олимпийский отбор

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала визит Этери Тутберидзе в Пекин на отборочные соревнования к Олимпиаде.

«Конечно, Этери Тутберидзе выведет Аделию — она ее тренер, ее поддержка очень важна. Вместе с ними должен был поехать и хореограф Даниил Глейхенгауз, но его по неизвестным причинам не допустили», — сказала Тарасова в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что тренера впервые не допустили к участию в соревнованиях. По ее словам, это было сделано намеренно, чтобы оказать давление. Тренер подчеркнула, что ограничения накладываются повсюду.

«Но Петросян справится, а нам всем остается запастись терпением», — добавила Тарасова.

Этери Тутберидзе прилетела в Пекин вместе с делегацией из Грузии. При этом Даниилу Глейхенгаузу Международный союз конькобежцев отказал в праве сопровождать Аделию Петросян, и спортсменка отправилась на квалификацию без своего наставника — вместе с физиотерапевтом и представителями федерации.

