Шкура убитого медведя: в США студенты освежевали животное в общежитии

В США студенты разделали пойманного медведя на общей кухне в общежитии

Двое студентов Корнеллского университета оказались в центре скандала после того, как убили черного медведя и принесли его тушу в общежитие, где сняли шкуру и разделали мясо. Об этом сообщает NBC News.

Освежевать животное юноши решили на общей кухне. После чего от других студентов на них поступила жалоба в полицию.

На территорию кампуса был вызван инспектор Департамента охраны окружающей среды, контролирующего охоту в штате. После проверки нарушений обнаружено не было, обвинения студентам не предъявили. Как сообщили представители вуза, у обоих студентов есть охотничьи лицензии — они добыли животное на законных основаниях.

Примечательно, что у спортивных команд Корнеллского университета нет официального талисмана, как у большинства учебных заведений в США. Однако болельщики на соревнованиях давно используют образ медведя. На матчах по футболу и баскетболу, где выступают сборные университета, можно встретить студентов в образах этого животного.

