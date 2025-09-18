Шкура убитого медведя: в США студенты освежевали животное в общежитии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

На них пожаловались другие учащиеся.

В США студенты освежевали медведя в общежитии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США студенты разделали пойманного медведя на общей кухне в общежитии

Двое студентов Корнеллского университета оказались в центре скандала после того, как убили черного медведя и принесли его тушу в общежитие, где сняли шкуру и разделали мясо. Об этом сообщает NBC News.

Освежевать животное юноши решили на общей кухне. После чего от других студентов на них поступила жалоба в полицию.

На территорию кампуса был вызван инспектор Департамента охраны окружающей среды, контролирующего охоту в штате. После проверки нарушений обнаружено не было, обвинения студентам не предъявили. Как сообщили представители вуза, у обоих студентов есть охотничьи лицензии — они добыли животное на законных основаниях.

Примечательно, что у спортивных команд Корнеллского университета нет официального талисмана, как у большинства учебных заведений в США. Однако болельщики на соревнованиях давно используют образ медведя. На матчах по футболу и баскетболу, где выступают сборные университета, можно встретить студентов в образах этого животного.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:56
«Все надо делать по любви»: Роман Курцын о главном подходе к жизни
4:38
«Кризисы я уже пережила»: Бьянка рассказала, как страдала из-за веса
4:19
Шкура убитого медведя: в США студенты освежевали животное в общежитии
4:03
Мужчина насмерть сбил подростка после отказа вступить с ним в отношения
3:45
Во Франции полицейский изнасиловал британку на глазах у своего коллеги
3:33
Израиль назвал сектор Газа «золотой жилой» в сфере недвижимости

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Семья военных: Николай Басков счастлив, что не запятнал память отца и деда
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025