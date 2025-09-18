«Многое изменилось»: стали известны подробности разговора Трампа и Уильяма

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

В неформальной беседе приняли участие их жены.

О чем говорили Трамп и Уильям в Виндзорском замке

Фото: Reuters/Kirsty Wigglesworth

Трамп на приеме в Виндзоре поинтересовался детьми принца Уильяма

Стали известны подробности неформального разговора принца Уильяма и президента США Дональда Трампа с их супругами Кейт Миддлтон и Меланией Трамп во время приема в Виндзорском замке. Об этом рассказывает издание Daily Mail со ссылкой на специалистов по чтению по губам.

«Нам нужно многое наверстать, многое изменилось», — сказал Трамп.

В публикации отмечается, что американский лидер тепло приветствовал представителей британской монархии, назвав принцессу Уэльскую «красавицей» и пожав руку Уильяму. Бывший президент отметил, что давно не общался с принцем, и выразил интерес к его детям — Джорджу, Шарлотте и Луи. В ответ Уильям шутливо заметил, что Трамп «скучал по их разговорам».

Приветствие сопровождалось церемонией высшего уровня: королевский почетный караул, артиллерийский салют и музыкальные выступления. Дональд и Мелания Трамп прибыли на борту вертолета Marine One и присоединились к королю Карлу III и королеве Камилле, после чего все вместе приняли участие в торжественной процессии по территории замка.

Наблюдатели отметили не только непринужденность в общении, но и более заметную роль Уильяма и Кейт в официальной части церемонии. Эксперты считают, что это демонстрирует их растущую публичную значимость как будущих монархов.

В рамках визита Трамп также планирует возложить венок на могилу Елизаветы II, принять участие в экскурсии по часовне Святого Георгия и на государственном ужине. В последующие дни у него запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Многое изменилось»: стали известны подробности разговора Трампа и Уильяма
