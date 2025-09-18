Sun: Пенсионерка из США укусила бешенного питбуля для защиты себя и своей собаки

Жительница штата Флорида, Ширли Пасаманик, укусила питбуля, который напал на нее и ее собаку во время прогулки. Детали инцидента передает издание The Sun.

Женщина 69 лет выгуливала своего пса Спарки, когда на них внезапно набросился разъяренный питбуль. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как животное кружит вокруг, прежде чем вонзить в Спарки зубы. Для защиты питомца Ширли применила трость. Но когда подручные средства не помогли, она решилась на отчаянный шаг — укусила питбуля в шею.

Нападение прекратилось только после того, как появился хозяин бешеного пса и увел его. Мужчина не уточнил о состоянии пострадавших, просто ушел.

Женщина получила синяки и ссадины, а Спарки — раны от укусов. По словам Пасаманик, ее особенно потрясло, что никто из прохожих не попытался помочь.

Инцидент произошел вскоре после трагической гибели пятимесячного ребенка Картера также во Флориде. Малыша растерзала одна из собак, проживающих с семьей. Ребенок находился дома с прабабушкой и бабушкой, когда животные свободно разгуливали по дому. Прабабушка обнаружила Картера, истекающего кровью. Он скончался на месте.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в период с 2011 по 2021 год в среднем ежегодно фиксировалось 43 случая смерти в результате нападения собак. Также статистика показывает, что с 2017 по 2021 год больше среди жертв было женщин, чем мужчин.

