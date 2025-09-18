Эстония не планирует закрывать границу с Россией

На сегодняшний день в планы Эстонии не входит закрытие границы с Россией по соображениям безопасности. Об этом заявил 17 сентября министр внутренних дел страны Игорь Таро.

«У Эстонии сейчас нет продиктованных ситуацией с безопасностью причин для закрытия временной контрольной линии между Эстонской Республикой и Россией», —цитирует слова Таро телерадиокомпания ERR.

Министр также отметил, что текущая ситуация на границе не требует таких ограничительных мер и пограничные пункты функционируют в обычном режиме. Кроме того, граница открыта и по гуманитарным причинам. При этом миграция из России в Эстонию ограничена и введен полный таможенный контроль.

По словам Таро, госграница Эстонии с Россией может быть закрыта быстро, если обстановка в сфере безопасности республики изменится.

Накануне оппозиционная фракция партии Isamaa («Отечество») представила на рассмотрение в парламент Эстонии законопроект, предлагающий полное закрытие границы с Россией. В документе аргументировалось такое решение необходимостью снижения рисков непредвиденных инцидентов и усиления защиты границы.

