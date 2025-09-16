Готовятся ко «вторжению» из России: в Эстонии начали рыть ров на границе

Вдоль него выставят «зубы дракона»,

В Эстонии начали рыть ров на границе с Россией

Эстония всерьез начала готовиться ко «вторжению» со стороны России. На юго-восточной границе начали рыть противотанковый ров длиной сорок километров. Почти как путь от Петербурга до Выборга.

Вдоль него выставят бетонные «зубы дракона», натянут колючую проволоку и построят сразу шесть сотен специальных бункеров. Работы по этому затратному проекту в рамках выстраивания так называемой Балтийской оборонительной линии обещают завершить через два года.

