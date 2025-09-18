«Все надо делать по любви»: Роман Курцын о главном подходе к жизни

Роман Курцын заявил, что в жизни все старается делать по любви

Знаменитый российский актер Роман Курцын на церемонии вручения премии журнала FB «Люди годат — 2025» в Сколково рассказал корреспонденту Super.ru о своей личной философии.

По словам звезды фильмов «Гуляй. Вася!» и «Корабль», он влюбчив не только в женщин, но и в целом старается все делать по любви.

«Я влюбчив, и не только в женщин. Все надо делать по любви. Заниматься любимым делом, профессией. Я вообще стараюсь все в этой жизни делать от любви, и оно, мне кажется, неплохо получается», — поделился актер.

Наверное, единственное, что Роман сделал не по любви — пришел на церемонию в классическом костюме. Актер с юмором отметил, что в одежде ходит редко, однако ради модного события надел наряд Джеймса Бонда.

«Я просто редко когда в одежде хожу, поэтому сегодня, видите, пришлось одеться. Честно, не очень люблю костюмы, но так как сегодня какое-то модное событие, надо надеть костюм», — отшутился Роман.

Жаль только, что похититель женских сердец предпочел засветиться на модном событии, а не на премьере фильма «Клевый УLove» со своим же участием.

