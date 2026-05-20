«Должно быть многое»: Алена Яковлева о спектакле «Гамлет» в МХТ

Алена Яковлева не пойдет на новый спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова

У народной артистки России Алены Яковлевой нет времени сходить на неоднозначный спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

«Нет, не пойду (на „Гамлета“. — Прим. ред.) у меня нет на это времени. Я много хожу по театрам, я стараюсь ходить в кино. В кино я хожу, к сожалению, чуть меньше, потому что у меня просто нет времени. Я играю по 20 спектаклей в месяц, я еще пытаюсь сниматься, при этом еще у меня какие-то бесконечные мероприятия. Поэтому на „Гамлета“ не пойду точно», — сказала Яковлева.

Она уточнила, что не понимает подобные форматы постановок, но никого не осуждает, так как «должно быть многое».

При этом артистка не хочет высказываться об этом спектакле, так как не посмотрев его не может делать какие-либо выводы.

«Для того, чтобы что-то обсуждать, все-таки надо посмотреть. Потому что так голословно. Все начинают либо ругать, либо хвалить. Но для того, чтобы точно понимать, о чем речь идет, все-таки надо, наверное, самому в это включиться», — подчеркнула Яковлева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист России Олег Меньшиков разгромил «Гамлета» в МХТ. За что на актера набросились в социальных сетях.

