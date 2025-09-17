Где ты, женушка? Егор Крид открыл кастинг на «вакансию» возлюбленной

Егор Крид объявил фанатам, что ищет будущую мать своих детей

Певец Егор Крид вновь напомнил, что мечтает стать отцом и рассказал о том, какой хотел бы видеть свою будущую избранницу.

В своем Telegram-канале артист опубликовал обращение к аудитории, напомнив фанатам, что давно стремится завести детей.

«Я всю жизнь мечтал стать молодым отцом. И по сей день мечтаю, хотя уже не особо молодой», — признался Крид.

Артист опубликовал видеоролик из соцсети, на котором футболист во время трансляции матча показывает сердечко для своей маленькой дочери.

«Очень сильно так же хочется на каждом концерте, при больших стадионах показывать сердечко своей дочке. Осталось самое легкое — найти женушку, найти маму», — отметил исполнитель хита «Невеста».

Артист отметил, что его избранница должна быть умна, красива не только внешне, но и внутренне.

«Если вы — моя судьба, мы обязательно встретимся», — пообещал музыкант, послав в камеру воздушный поцелуй.

В июне прошлого года Крид признавался, что, несмотря на успех у публики, он страдает от депрессивного состояния на фоне одиночества и неудач в отношениях.

