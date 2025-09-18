Пить или не пить: чем полезен рыбий жир в осенний период

Врач Коньков: рыбий жир способствует улучшению функций иммунных клеток

Для поддержания иммунной системы в осенний период необходимо регулярно принимать рыбий жир. Об этом рассказал Газета.ru заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета «РОСБИОТЕХ» Александр Коньков.

Кроме того, что рыбий жир обладает множеством ценных веществ, он также способствует улучшению функций иммунных клеток, тем самым помогая организму более эффективно бороться с инфекциями.

«Рыбий жир получают из печени трески, скумбрии, сельди и некоторых других пород рыб. В его состав входит множество ценных для организма веществ», — пояснил эксперт.

Омега-3, которая входит в состав рыбьего жира, снижает риск развития тромбоза, ускоряют процессы регенерации клеток, улучшают состояние кожи, нормализуют артериальное давление.

Кроме того, в рыбьем жире содержаться такие жизненно важные витамины, как D, А, Е, а также йод, сера, фосфор, бром и другие микроэлементы.

По словам эксперта, в холодное время года для профилактики простудных заболеваний необходимо употреблять рыбий жир. При правильном подходе он может стать полезным дополнением к питанию, способствуя укреплению здоровья и повышению устойчивости к заболеваниям.

